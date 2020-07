Trasporto scolastico a Trieste: informazioni utili

Trieste Trasporti è la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale urbano nella città di Trieste e nella relativa provincia. Tra i vari servizi offerti agli utenti ricordiamo anche il trasporto scolastico con particolari agevolazioni per tutti gli studenti.

Abbonamenti scolastici agevolati

Sono disponibili online e presso tutte le rivendite informatizzate gli abbonamenti scolastici agevolati. Gli abbonamenti possono essere acquistati dagli studenti di età inferiore ai 27 anni (non compiuti) presentando un’autocertificazione che attesti il proprio stato di studente e la composizione del nucleo familiare. Gli abbonamenti si possono acquistare:

sul sito di webticketing di Trieste Trasporti con uno sconto del 5% rispetto alla tariffa ordinaria (l’autocertificazione va compilata online prima di procedere all’acquisto);

presso le circa 150 rivendite informatizzate sul territorio (qui l’elenco);

presso lo sportello aziendale di via dei Lavoratori 2 (compilando il modulo di autocertificazione disponibile all’ingresso della biglietteria o sul sito di Trieste Trasporti).

Gli abbonamenti scolastici consentono di risparmiare circa il 15% rispetto alle tariffe degli abbonamenti mensili ordinari: in pratica, si viaggia 10 mesi e se ne pagano 8,5. Nel caso di più figli abbonati, il risparmio può salire fino al 40%.

Un ulteriore sconto è previsto per gli studenti universitari in virtù di una convenzione sottoscritta annualmente fra Trieste Trasporti e Ardiss, l’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori. La convenzione dà accesso a uno sconto del 20% sugli abbonamenti mensili e del 30% sugli abbonamenti scolastici e annuali. Per richiedere l’agevolazione Ardiss occorre collegarsi al sito di webticketing di Trieste Trasporti e dopo essersi registrati andare sulla sezione Ardiss.

Per maggiori informazioni clicca qui.

I nuovi abbonamenti scolastici regionali

Un nuovo titolo di viaggio agevolato è stato introdotto quest’anno, in via sperimentale, dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Il nuovo titolo (i cui benefici non sono cumulabili con la scontistica Ardiss) consente di abbattere del 50% la tariffa ordinaria degli abbonamenti scolastici. Per accedere all’agevolazione è necessario che il comune di residenza del beneficiario e quello della scuola frequentata siano diversi e che nel percorso casa-scuola si ricorra ad almeno una linea urbana fra più comuni.

Per maggiori informazioni e per conoscere le tariffe clicca qui.