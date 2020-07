Tutti i punti dove ricaricare l’auto elettrica in città e dintorni

Sempre più apprezzate dagli utenti: decidere di acquistare un'auto elettrica ha diversi vantaggi, come ad esempio quello di farci familiarizzare con una nuova e sempre più utilizzata tecnologia, dandoci anche l'importante opportunità di risparmiare grosse somme di denaro.

Uno dei vantaggi maggiormente riconosciuti alle auto elettriche è infatti quello di avere un basso impatto ambientale in città, potendo così assistere ad una diminuzione dell’inquinamento atmosferico, notizia sicuramente da non trascurare per gli amanti dell’ambiente. Generalmente, l'energia che permette alle auto elettriche di muoversi viene generata in centrali elettriche poste in luoghi lontani dai centri abitati. Di conseguenza, l'inquinamento prodotto da tali automobili è pressoché nullo in città. Inoltre, con una auto elettrica è possibile muoversi nelle zone a traffico limitato, non si è soggetti ai fermi nei giorni di traffico con targhe alternate e sono auto decisamente silenziose.

Ulteriore vantaggio è che un'auto elettrica ha un costo al chilometro sicuramente inferiore rispetto ad un’automobile a benzina, a diesel o a GPL. Inoltre, hanno bisogno di meno manutenzione a breve termine, in quanto non ci sono candele, filtri ed iniettori da sostituire. Il cambio delle batterie, ad esempio, anche se ha un suo costo, va solitamente fatto dopo molti anni.

I punti di ricarica a Trieste

La sempre crescente disponibilità di stazioni di ricarica delle batterie delle auto elettriche e la loro evoluzione tecnologica permette di effettuare ricariche sempre più veloci, portando così ad una riduzione dei loro costi e delle difficoltà logistiche. Anche nella nostra città sono aumentati numericamente i luoghi dove poter ricaricare comodamente la nostra auto.

È già dal 13 marzo 2015 che, ad esempio, AcegasApsAmga ha attivato in Piazzale Straulino (sulle Rive, adiacente all’ex-Magazzino Vini) la prima colonnina di ricarica per auto elettriche di Trieste. A questa ne sono seguite altre 8 nei mesi successivi. Già da Giugno 2015 Trieste godeva di una copertura capillare di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, ulteriormente ampliata nel 2016.

Ad oggi i punti sono ancor più aumentati. Non solo a Trieste, ma anche in punti non distanti dalla città è possibile trovare diverse colonnine elettriche. Ecco di seguito un quadro completo dei punti dove poter ricaricare: