Cambio dell’olio: quando e dove farlo

L’olio del motore è una delle componenti fondamentali di un’automobile. Oltre a lubrificare tutte le parti meccaniche, ha la funzione di proteggere il motore, evitando che le impurità possano danneggiarlo. Nelle autovetture moderne la strumentazione segnala quando ci sono problemi di mancanza di lubrificante, mentre nelle auto più vecchie si consiglia di controllare il livello dell’olio prima di partire per lunghi viaggi. Per farlo basta aprire il vano motore e controllare l’asticella del livello dell’olio appositamente indicata.

Quando cambiare l'olio

Una regolare lubrificazione garantisce un corretto funzionamento del motore, evitando malfunzionamenti e permettendovi così di ottenere sempre il massimo in termini di prestazioni e affidabilità. Per quanto riguarda le tempistiche, non esiste una percorrenza standard, la sostituzione viene sempre indicata sul libretto di uso e manutenzione della propria auto, nei modelli più recenti e una spia presente sul cruscotto avvisa con discreto anticipo quando sia giunto il momento di effettuare il cambio olio. Inoltre, ogni automobile ha bisogno di una tipologia di olio specifica. Di norma questa indicazione è fornita dal costruttore nel libretto di uso e manutenzione dell’auto.

Cos'è il filtro olio

Il Filtro dell’olio ha il compito di raccogliere le impurità che si generano durante la combustione e l’attrito tra i vari componenti del motore evitando che queste possano rientrare al suo interno provocando danni irreparabili, come quello che, comunemente, viene conosciuto come grippaggio del motore, ovvero il suo totale arresto. Il Filtro meccanico è composto da un particolare materiale cartaceo e si presenta di norma con una forma cilindrica. Ne esistono due varianti, l’avvitabile e quello ad immersione. Quest’ultimo è il più comune, in quanto dagli anni Sessanta in poi è stato utilizzato su un grande numero di automobili. In entrambi i casi, il filtro possiede una serie di membrane che trattengono le impurità, mantenendo l’olio sempre pulito e il motore sempre efficiente.

Amanti delle moto? Occhio alle gomme

„ “



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.triesteprima.it/motori/gomme-moto-sostituzione-e-costi-trieste.html Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/pages/TriestePrimait/3445636840

Ogni quanto si deve cambiare il filtro olio?

Dove effettuare il cambio

Il cambio olio e filtro può sembrare un’operazione apparentemente facile, ma se eseguita senza giusti accorgimenti può provocare incidenti durante le operazioni sul vano motore e nel peggiore dei casi, anche, danni permanenti. Qualora si volesse procedere da soli, se non si è particolarmente sicuri sul da farsi, il consiglio è sempre quello di farsi seguire da una persona esperta. Inoltre, per quanto riguarda lo smaltimento dell’olio motore residuo, sarà necessario contattare a vostro carico una ditta specializzata nel trattamento degli oli esausti.

A chi rivolgersi a Trieste

Di norma le case costruttrici consigliano il cambio filtro olio ogni qualvolta si effettua il cambio olio motore. Come indicazione generale per i veicoli più recenti il periodo per il cambio è compreso tra i 15.000 e i 30.000 km a seconda del motore presente sull’auto. Ecco una serie di contatti utili per effettuare il cambio dell'olio alla vostra auto:

Passaggio di proprietà auto, quanto costa e come funziona

„ “



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.triesteprima.it/motori/passaggio-di-proprieta-auto-quanto-costa-e-come-funziona.html Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/pages/TriestePrimait/34456368401

A chi rivolgersi Ecco una serie di contatti utili per effettuare il cambio dell’olio alla vostra auto:

Autofficina Stadio Trieste (via Ercole Miani, 5)

Ricambi Auto Trieste (via della Tesa, 25)

Autofficina Renzo di Coloni Marco (via Giacomo Matteotti, 23)

Autofficina Gasauto S. Giacomo (via S. Giacomo in Monte, 20)

Autofficina Kdm (via Alessandro Lamarmora, 32)

Quanto costa il cambio olio motore e quando si deve fare

„Quanto costa il cambio olio motore e quando si deve fare

„Olio motore auto: i più venduti sul web“

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.today.it/motori/auto-moto/cambio-olio-motore.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Todayit/335145169857930