Distributori a Trieste e provincia: dove fare il pieno di metano e gpl, la mappa

Con un impianto gpl o metano il risparmio al distributore è assicurato, e inoltre, i vantaggi ecologici sono notevoli, in quanto sono entrambe sostanze a basso impatto ambientale rispetto a benzina o diesel.

Gpl e metano, le differenze

Gpl e metano, però, non sono la stessa cosa. Gpl vuol dire "gas di petrolio liquefatti", in poche parole si tratta di una miscela di idrocarburi alzalini a basso peso molecolare, composta principalmente da propano e butano. Il gpl è economico, a basso impatto ambientale e con un'elevata resa. Il metano, invece, è un gas volatile estratto da pozzi naturali che rilascia una minima quantità di gas serra e può essere utilizzato come carburante senza bisogno di raffinazione.

Distributori Gpl e metano a Trieste

Purtroppo per quanto riguarda i distributori di metano sul nostro territorio è ancora necessario recarsi in zone limitrofe per effettuare un pieno di carburante, come ad esempio Udine. Per conoscere la mappa completa dei distributori clicca qui. Al contrario, sono disponibili distributori Gpl a Trieste e provincia, ecco gli indirizzi:

Eni Gas & Power (via Valerio Alfonso);

Repsol (via Brigata Casale);

Total Erg (Strada Statale 202 - Duino Aurisina).

Per conoscere la mappa completa clicca qui.

Se, invece, vuoi consultare la mappa completa dei distributori di benzina e diesel presenti sul territorio clicca qui.