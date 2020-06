Parcheggiare a Trieste: le aree sosta vicine al centro, mappa e tariffe

Parcheggiare l'auto a Trieste è forse un'impresa, bisogna avere la fortuna di trovare un posto disponibile e conoscere le zone a traffico limitato. Ecco dunque l'elenco delle aree sosta vicine al centro e le relative tariffe.

Stalli per la sosta

Come si legge sul sito Trieste per Tutti, in centro città sono presenti stalli per la sosta lungo le strade, con disponibilità di posti gratuiti riservati alle persone disabili per le vetture che espongono l’apposito contrassegno. La sosta in stalli non dedicati, pur esponendo il contrassegno, è invece a pagamento. Inoltre, sono presenti stalli di cortesia riservati alle donne in gravidanza o a coloro che accompagnano bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.

Sosta in zona a traffico limitato

Vicino al centro storico esistono aree parcheggio e parcheggi coperti, gestiti da Saba Parcheggi e Trieste Terminal Passeggeri, con disponibilità di posti riservati a persone con disabilità, a pagamento.

Per conoscere la mappa dei parcheggi disponibili in città vai alla pagina dedicata del Comune di Trieste.

Area di sosta ad accesso controllato

La Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. gestisce i parcheggi sulle Rive e il parcheggio del Molo IV (Piazza Duca degli Abruzzi).

Parcheggi Rive

Come si legge sul sito di Trieste Terminal Passeggeri, l’area è a pagamento dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato (festivi esclusi) ed il pagamento può essere effettuato tramite i parcometri installati nella zona dei parcheggi. Il pagamento può inoltre essere effettuato con le tessere ricaricabili, con l’abbonamento al servizio “Neospark” o con l’app Easypark acquistabili presso l’ufficio parcheggi del Molo IV aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.

Le tariffe

I parcheggi sono divisi in quattro zone tariffarie:

zona Rossa: € 1,40/h frazione minima 30 minuti € 0,70;

zona Gialla: € 1,00/h frazione minima 30 minuti € 0,50;

zona Verde: € 0,80/h frazione minima 30 minuti € 0,40;

zona Lanterna: € 0,50/h pagamento minimo € 0,30.

Parcheggio Molo IV

Il parcheggio del Molo IV è recintato e dotato di telecamere di sorveglianza, dispone di 600 posti ed è aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il pagamento è posticipato e può essere effettuato presso le casse automatiche in contanti, bancomat o carta di credito.

Tariffe Molo IV

Tariffa oraria: 1,50 €/ora fino a 4 ore:

5° e 6° ora 7,00 euro;

6° e 7° ora 8,00 euro;

7° e 8° ora 9,00 euro;

9-12 ore 10,00 euro;

12-24 ore 15,00 euro.

Inoltre, è possibile fare un abbonamento mensile al costo di 115,00 euro presso l’ufficio parcheggi sito all’ingresso del Molo IV. Per maggiori informazioni clicca qui.

Altri parcheggi

Ecco infine alcuni dei parcheggi Saba con le rispettive tariffe:

Parcheggio Foro Ulpiano (Foro Ulpiano, 1): prezzo per ora a partire da 1,70 euro;

Parcheggio Ospedale Maggiore (via della Pietà, 7): prezzo per ora a partire da 1,80 euro;

Parcheggio Silos (Piazza della Libertà, 9): prezzo per ora a partire da 1,50 euro;

Parcheggio Il Giulia (via Giulia, 75): prezzo per ora a partire da 1,00 euro;

Parcheggio Campo San Giacomo (Campo San Giacomo): prezzo per ora a partire da 1,60 euro.

Per maggiori informazioni, altre aree di sosta e per scoprire il parcheggio più vicino a te visita la pagina di Saba.it/Parcheggi a Trieste.