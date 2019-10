Villa Andor ad Ancarano: ristorante e hotel d'eccellenza all'insegna del relax totale

La struttura Villa Andor è una vera e propria perla della costa slovena. Costruita ai tempi della Repubblica di Venezia e situata al riparo della vegetazione mediterranea, unisce un hotel d'eccellenza e un ristorante ai massimi livelli, ed è un perfetto punto di riferimento per gite di un giorno e per andare alla scoperta di nuove località e del patrimonio culturale.

Per tutti coloro che cercano il relax lontano dalle preoccupazioni quotidiane, Villa Andor offre dodici comode camere doppie, del tutto ristrutturate e dotate di climatizzazione, che vi sorprenderanno con la loro vista sul parco o sul mare. Villa Andor è infatti ubicata a due passi dal mare ed è quindi una sistemazione adatta a tutte le stagioni. La penisola di Ancarano con la sua cittadina e il parco naturale Punta Grossa è uno dei maggiori centri turistici della costa slovena. Grazie al clima mediterraneo e agli inverni miti la destinazione è adatta in ogni periodo dell'anno per gli amanti della natura incontaminata.

A Villa Andor si rendono conto che il contatto con la natura è una parte fondamentale dell'esperienza individuale, perciò hanno dedicato particolare attenzione alla sistemazione del terrazzo in pietra, dove gli ospiti possono godere di un'esperienza enogastronomica d'eccezione, completata dall'odore della vegetazione mediterranea e dal panorama sull'intero Golfo di Capodistria. Hanno dedicato particolare attenzione al rinnovamento dell'offerta culinaria, che viene adeguata alle stagioni, dato che li contraddistinguono proprio gli ingredienti freschi, locali e di qualità. Un classico ristorante mediterraneo con una tradizione pluridecennale vi affascinerà con una nota moderna nei nostalgici sapori della cucina casereccia, che si intrecciano con gli aromi di fresche erbe aromatiche e con le creazioni di giovani maestri della cucina, che oltre che con un menù variegato di paste, risotti, pesce fresco, piatti a base di carne e torte fatte in casa vi attendono anche con un'offerta del tutto speciale, prettamente autunnale – il Master menù di Villa Andor. Si tratta di un menù di quattro portate in variante pesce o carne, offerto come specialità stagionale al prezzo eccezionale di 35,00€. Nella variante a base di carne vale la pena menzionare il Piatto autunnale Andor - un filetto argentino maturato, succulento e marinato accompagnato da radicchio di Treviso alla piastra e verdure saltate, mentre nella variante a base di pesce vogliamo menzionare il piatto Master Gourmet con tonno fresco in un abbraccio di sesamo e purea di zucca. Entrambi i menù si chiudono con la crostata Villa Andor a base di cioccolata, ripiena di cioccolato bianco e rifinita con una glassa d'arancio e rosmarino.

I camerieri gentili ed esperti saranno lieti di aiutarvi anche nella scelta dei vini, e a Villa Andor sono particolarmente concentrati su vini d'eccezione dei viticoltori istriani. L'autunno a Villa Andor è quindi croccante, vivace e dolce. Villa Andor è la scelta giusta per tutti coloro che apprezzate un ambiente rilassato, sapori caserecci con una nota moderna, un piacevole servizio e prezzi accessibili.

Per maggiori informazioni sul ristorante e sull'hotel Villa Andor visitate il sito www.andor.si e il profilo facebook Villa Andor (www.facebook.com/villa.andor). Villa Andor, Vinogradniška pot 9, 6280 Ancarano, Slovenia