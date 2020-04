Il parrucchiere virtuale a casa tua

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

La Goran Viler Hair SPA è sempre al vostro servizio. Ma come? Forniscono consulenze in Video Chat e spediscono prodotti a casa per il colore e la cura dei vostri cute/capelli. Da poco gli sono stati assegnati i Tre Diamanti D'Oro, posizionandosi così, per il quarto anno consecutivo, nei Top 6 saloni di tutta Italia! Una delle prerogative per raggiungere questo primato è la cura estrema verso l'ospite, soddisfacendo i desideri più comuni e anche quelli più particolari.

A causa del COVID19, la Goran Viler Hair SPA è chiusa dal 11 marzo: "..siamo stati costretti ad allontanarci in parte dalla nostra clientela e dal nostro Team. Ripeto: solo in parte! Infatti ci siamo da subito attivati fornendo consulenze in Video Chat (Facebook, Skype, Instagram, Whatsapp), conducendo un'intervista completa per conoscere lo stato attuale e le aspettative ambite." A causa delle limitazioni di afflusso previste, hanno già attivato online (sulla Pagina Facebook) una lista d'attesa per darvi la priorità di prenotazione. Ad oggi, hanno ricevuto oltre 500 iscrizioni alla lista d'attesa! "..stiamo scalpitando: non vediamo l'ora di tornare a dedicarci a voi!" Nel frattempo realizzeranno le vostre richieste virtualmente per coccolarvi anche da lontano.