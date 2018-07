Il Rotary Trieste nord e il Circolo sommozzatori Trieste riaffidano San Giusto alla cattedrale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Comunicato stampa Sabato 30 giugno alle ore 9.00 – promossa dal Rotary Club Trieste Nord nella persona del suo Presidente Fulvio Zorzut e dal Circolo Sommozzatori Trieste nella persona del suo Presidente Enrico Torlo – si terrà la cerimonia di consegna della Statua di San Giusto nella Cattedrale di Trieste. Dopo la recente immersione della copia della statua in mare a Grignano, è giunto il momento di offrire nuovamente alla Città il “San Giusto”, fusione bronzea realizzata postuma dell’opera bronzea dell'artista triestino Tristano Alberti. La statua, che fu lungamente immersa nelle acque del golfo di Trieste, è stata ripulita dalle incrostazioni marine grazie all’intervento del Rotary Trieste Nord e del Circolo Sommozzatori Trieste. Sarà nuovamente esposta al pubblico in Cattedrale, immersa nell'acqua, in una teca di plexiglass trasparente, a ricordo del martirio del Santo Patrono, che fu annegato nelle acque della Sacchetta di Trieste. Con preghiera di pubblicazione o diffusione Fulvio Zorzut Presidente Rotary Trieste Nord Galleria Protti 1 040 660648