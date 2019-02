Il libro che spiega il confine orientale dal 1748 ad oggi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Mercoledì 6 febbraio 2019, alle ore 19, presso la Sala Proiezioni della Società Alpina delle Giulie (via Donota 2 - Trieste), il gruppo ONC - Operatore Naturalistico e Culturale ospiterà il Prof. Franco Cecotti che presenterà il suo libro “Il tempo dei confini - Atlante storico dell'Adriatico nord-orientale nel contesto europeo e mediterraneo 1748-2008”. L’importanza dell’evoluzione del confine dell’Adriatico nord orientale nella storia del nostro Paese (e non solo), sia come frontiera fra Stati sia come frontiera fra popoli di diverse culture e linguaggio, sarà evidenziata dal Prof. Cecotti, per riuscire a comprendere quanta importanza questo confine abbia avuto anche nelle variazioni politiche, culturali e sociali del territorio; un'area che solo nel secolo scorso ha visto l’avvicendamento di ben sei formazioni statali ed un numero maggiore di regimi politici. Il Prof. Cecotti è uno storico e ricercatore, autore di numerose pubblicazioni, libri ed articoli. Specializzato sulle vicende dell'Alto Adriatico, Istria, Dalmazia, Venezia Giulia nel corso degli ultimi secoli, descrivendo i drammi delle popolazioni di confine. Correlatore sarà l’Ing. Elio Candussi, che, assieme ai Soci Seniores del CAI di Gorizia, si è “dilettato” ad andare a cercar confini, cioè a cercare le testimonianze fisiche dell’evoluzione delle linee confinarie della zona oggetto della conferenza, partendo dai tempi della Repubblica di Venezia fino al recente passato.