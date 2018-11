Incontri di archeologia in Grotta Gigante venerdì 9 novembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

I relatori Federico Bernardini, archeologo dell’ICTP di Trieste, ed Elena Leghissa, archeologa del ZRC SAZU di Lubiana, illustreranno i risultati delle analisi effettuate su 8 coppe decorate su piede multilobato “tipo Lubiana”. Lo scorso giugno infatti le coppe, tre delle quali esposte presso il Museo Scientifico Speleologico della Grotta Gigante, sono state sottoposte ad analisi chimiche non distruttive presso il Budapest Neutron Centre. Il Laboratorio Multidisciplinare dell’ICTP, in collaborazione con specialisti dell’Università di Trieste e dell’Istituto di Archeologia dell’Accademia Slovenia di Scienze e Arti, ha intrapreso da alcuni anni uno studio di materiali ceramici preistorici provenienti dall’area carsica e dal territorio delle paludi di Lubiana. Un’attenzione particolare è stata rivolta appunto allo studio di coppe decorate su piede multilobato, tipiche della tarda età del rame e diffuse in Europa centrale e nei Balcani settentrionali. Questi recipienti sono già stati analizzati in passato tramite microtomografia computerizzata a raggi X e nel giugno 2018 si è voluta ottenere anche la composizione chimica, entrambi dati essenziali per un confronto con i manufatti sloveni. La tecnica individuata come ideale è stata la Prompt Gamma Activation Analysis, precisa ed assolutamente non distruttiva, disponibile però presso pochi laboratori europei, tra cui quello ungherese. La conferenza approfondirà inoltre, alla luce delle indagini effettuate presso il Neutron Centre di Budapest, la circolazione di questo tipo di ceramiche, comuni nel territorio di Lubiana ma abbastanza rare nelle grotte del Carso triestino. L’incontro è a ingresso libero ed aperto a tutti.