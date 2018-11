Karate: argento per il triestino Alessio Kodarin alla 20°Eurocup Istria Wkf

A Parenzo, sabato 10 novembre, si sono appena conclusi gli International Karate Tournament 20° EUROCUP ISTRIA WKF, unica federazione internazionale ad essere accreditata per le prime Olimpiadi del karate che si terranno a Tokyo 2020. Banco di prova importante quindi la partecipazione per gli atleti triestini della KARATE DO TRIESTE del M° Anna Devivi che hanno fatto parte della squadra italiana denominata GLC FIJLKAM -Golden Legue Fijlkam Italy.

4 gli atleti giuliani in gara per 2 importanti podi nel kumite-combattimento: ARGENTO ad ALESSIO KODARIN nella categoria cadetti 14-15 anni 52 kg, classificatosi secondo solo dopo il bravo e veloce croato DAVID MILINOVICH di Opatja klub, seguito poi dai 3° pari merito MATKO HORVAT e ROKO VRANKOVIC del no Kachi Klub Croatia Kodarin reduce dai mondiali tradizionali di Lisbona di 2 settimane fa, dove ha ottenuto 2 medaglie (argento individuale kumite e argento a squadre di kata-forma), ha saputo mantenere bene la sua posizione cedendo solo di un punto al fortissimo giovane campione croato.

E BRONZO a SAMUEL AIZZA nella categoria giovani cadetti 12-13 anni -41 kg in coda al bravissimo oro di MATTEO MRAKOVOCIC del KRK Croatia, all’argento di LEON BURSIC dell’Opatja klub e a pari merito con l’altro croato DARIAN BELIC del KK Sensei Pazin.

