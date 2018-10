"Tutto il calcio minuto per minuto" alla Barcolana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Quest’anno anche l’Unione Stampa Sportiva Italiana – Gruppo Regionale FVG “Marco Luchetta” sarà presente alla Barcolana. Grazie alla collaborazione degli organizzatori della grande manifestazione velica, l’Ussi Fvg ha organizzato due incontri aperti a tutti, inseriti nel programma ufficiale, e avrà una sua barca ormeggiata davanti alle Rive per tutto il prossimo weekend. Poi, naturalmente, sarà in regata il 14 ottobre nella Coppa d’Autunno numero 50. I due incontri organizzati riguardano la vela e il calcio. Giovedì 11 ottobre, dalle 9 alle 11 al Salone degli Incanti, dibattito sul tema “America’s Cup 2021: tutte le novità e la nuova sfida di Luna Rossa”. Relatori saranno Mitja Gialuz, presidente della SVBG, Giovanni Bruno, direttore di Sky Sport, Giulio Guazzini di Rai Sport, Stefano Vegliani di Eurosport e Matteo Plazzi del Team Luna Rossa. Modererà Matteo Contessa. Venerdì 12 ottobre alle 18, invece, sul palco della Piazzetta Barcolana sarà il turno di “Tutto il calcio minuto per minuto. Un racconto italiano”, una sorta di celebrazione della più longeva e più popolare trasmissione sportiva radiofonica che è legata a Trieste dalla Stock. La quale non solo fu non solo sponsor di Tutto il Calcio, ma anche il primo in assoluto di una trasmissione sportiva radiotelevisiva in Italia. Sul palco ci saranno Filippo Corsini, il coordinatore dallo studio centrale del programma, gli inviati Giuseppe Bisantis e Sebastiano Franco, gli ex inviati e nostri corregionali Giovanni Marzini e Tino Zava. Moderatore sarà Umberto Sarcinelli, presidente regionale Ussi. Le loro testimonianze saranno alternate a inserti audio e video con voci e volti dei protagonisti di ieri e di oggi del programma. Una nota importante per tutti i giornalisti: entrambi gli incontri sono stati inseriti nella piattaforma di aggiornamento permanente dell’Ordine dei Giornalisti e daranno diritto a crediti formativi ai partecipanti. La barca Ussi sarà invece “Tocai”, un Grand Soleil 46.3 che sarà ormeggiata nel Bacino San Marco, a ridosso della Stazione Marittima, sulla quale graviteranno i giornalisti ospiti. Non sono previsti momenti definiti di incontro fra i colleghi locali e i giornalisti protagonisti delle nostre iniziative, ma compatibilmente con le esigenze di tutti la barca sarà luogo d’incontro per chiacchierate informali ed eventuali interviste. Il 14 ottobre invece, portando a bordo sempre alcuni giornalisti ospiti, Tocai Ussi prenderà parte alla Barcolana.