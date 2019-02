La cena degustazione a base di meduse del golfo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Tornano le meduse del Golfo di Trieste sulla tavola dell’Antico Caffè San Marco. “Dopo il successo dell’evento organizzato in settembre, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale (Ogs) e Slow Food - ricorda Alexandros Delithanassis, gestore del Caffè - quando abbiamo servito per la prima volta il “ceviche di medusa” a più di 80 persone, rimaste sorprese dal sapore, diversi clienti ci hanno chiesto di replicare l’iniziativa. Per questo motivo abbiamo scelto di aprire la nostra consueta cena degustazione mensile proprio con le meduse del nostro Golfo”.

Le cene degustazione

Infatti, ogni ultimo sabato del mese l’Antico Caffè San Marco organizza una speciale cena degustazione, creata dallo chef Matija Antolović. Cinque portate (amuse bouche, antipasto, primo, secondo e dolce) in abbinamento a una cantina del territorio. Il mese di febbraio sarà con Vigna Lenuzza di Prepotto, produttore della provincia di Udine.

Il menu

Ma vediamo nel dettaglio il menu di sabato 23, possibile grazie al prezioso supporto dell’Ogs per il reperimento dell’insolita materia prima/ingrediente. Ceviche di medusa pane al tarassaco da gustare con la Ribolla Gialla del 2017; cozze, topinambur, broccoli abbinate alla Ribolla Gialla 2016. Il raviolo con seppia, timo, limone e il suo fegato da accompagnare ad un Friulano 2016, il rombo e i broccoletti di Bruxelles e spuma di noci assieme ad uno Schiopettino del 2015 e infine, pan di spagna, culis di more, crème brûlée allo zafferano, mousse al miele e glassa di cioccolato fondente per concludere con uno Schiopettino 2015. Per la serata del 23 febbraio la prenotazione è obbligatoria, al numero 040 0641724 oppure scrivendo una mail a info@caffesanmarco.com. Costo a persona 60 euro tutto incluso.

