"La mia Istria", il libro del giornalista Elio Velan

Mercoledì 5 dicembre 2018 al Museo Revoltella di Trieste presentazione del libro “La mia Istria” del giornalista e scrittore Elio Velan Il volume “La mia Istria” del noto giornalista e scrittore Elio Velan, verrà presentato a Trieste, mercoledì 5 dicembre alle ore 18 all’Auditorium del Museo Revoltella, grazie all’iniziativa della Comunità Croata di Trieste e del suo presidente Gian Carlo Damir Murkovic, che ha voluto includere l’incontro nel programma di iniziative del 2018. Il libro, quasi 200 pagine, sarà introdotto dallo stesso Murkovic e presentato dal giornalista, scrittore e autore teatrale Luciano Santin, con l’intervento / testimonianza dell'autore stesso. L’incontro sarà moderato dal giornalista de "Il Piccolo" Giovanni Tomasin. Ad aprire e concludere la serata sarà la musica, col gruppo vocale e strumentale dell'Associazione culturale "Giusto Curto" di Rovigno, il tutto arricchito dalle proiezioni di immagini dell’Istria, firmate dal grande maestro della fotografia Virgilio Giuricin. Per far sentire non solo le tipiche armonie ma anche quello spirito condiviso che rende Rovigno una località singolare e ricca. Nel volume Elio, il padre, ragiona col figlio Gianni, mentre la barca li culla e li porta in giro per l’arcipelago rovignese. Cos’è giusto e legittimo che i figli sappiamo dei genitori, dei loro pensieri, delle loro vicende? L’autore cerca di rispondere al quesito attraverso le “confessioni e testimonianze” raccolte in questo libro, uscito prima in lingua croata e ora nella versione italiana per i tipi della “Giusto Curto” di Rovigno. Nel libro Velan racconta e soprattutto si racconta attraverso le esperienze di una vita che l’ha portato a interrogarsi sulle numerose tematiche di un mondo di confine con tanti nodi da sciogliere, ma anche su tematiche esistenziali con l’intelligenza di chi abbraccia con coraggio la verità. Elio Velan (Pola, 1957) dopo la laurea in Scienze politiche a Zagabria e dopo quattro anni di studi alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Trieste, ha iniziato la carriera giornalistica, una scelta per la vita che non ha mai abbandonato, occupandosi, a fasi alterne, di carta stampata, radio e televisione, tra Fiume, Trieste, Pola, Capodistria e Rovigno. Sin dalle elementari aveva infatti sognato di diventare giornalista per seguire le orme di Oriana Fallaci, che adorava. Il sogno si è avverato anche se non ha fatto mai il corrispondente di guerra, non ha vinto il premio Pulitzer e non ha intervistato il compagno Tito. In compenso ha lavorato, per otto anni, al quotidiano “La Voce del Popolo” come corrispondente da Rovigno. Nel febbraio 1994 è passato alla redazione del telegiornale di TV Capodistria, lavorando contemporaneamente a Radio Capodistria. Era uno dei redattori e conduttori del TG e spesso seguiva i dibattiti al parlamento di Lubiana. Alla fine del 1996 è passato al quotidiano croato “Glas Istre”. Dopo un anno di corrispondenze da Capodistria si è trasferito a Trieste come unico corrispondente estero del quotidiano di Pola e del quotidiano “Novi List” di Fiume. A Trieste ha lavorato per quindici anni alla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia. Conduceva la trasmissione radiofonica “Sconfinamenti” e, contemporaneamente, a TV Capodistria la trasmissione settimanale di approfondimento “Parliamo di...” (oltre 400 trasmissioni realizzate). La sua carriera si è conclusa nel 2016 con l'unico rammarico di non aver mai lavorato a un settimanale perché era quello lo spazio più congeniale al suo stile. Ha pubblicato quattro libri in rapida successione (un libro all'anno), che rappresentano la sintesi del suo lavoro di giornalista. Sono scritti in croato, la lingua che ha usato di più. Ora partecipa alle attività della “Giusto Curto” come giornalista e ideatore di spettacoli. Nei primi anni Novanta ha fondato e diretto per tre anni il mensile della Comunità Italiana di Rovigno, “Le Cronache”, molto seguito anche da chi non ne condivideva la linea editoriale. DOVE: Auditorium Museo Revoltella · Via Diaz 27 · Trieste QUANDO: 5 dicembre 2018 ORARIO: ore 18 A CURA DI: Comunità Croata di Trieste INFO: +39 335 6750946