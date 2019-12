Alla vigilia di Natale torna l'acqua alta: nuova allerta meteo

Nuova allerta gialla per acqua alta su Trieste e nelle zone costiere del Friuli Venezia Giulia. Il picco di marea è previsto per la mattina della vigilia di Natale, a partire dalle 4 di stanotte. Già stamane il centro storico di Muggia si è in gran parte allagato e il molo Audace è stato parzialmente sommerso dalle acque. L'allerta sarà valida fino alle 12 di domani, 24 dicembre.