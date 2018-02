Allerta meteo: probabili nevicate sul Carso

Situazione meteo

Lunedì sulla regione arriverà un fronte freddo atlantico che interesserà già dal primo mattino la zona montana e dalla mattinata anche pianura e costa. Il fronte lascerà la regione nella notte tra lunedì e martedì.

Previsioni meteo

Lunedì 12 febbraio: Sul Carso, oltre i 200 m circa, probabile neve moderata nel corso della mattinata e fino a sera con Bora moderata, più sostenuta la sera. Sul resto della regione cielo coperto con nevicate moderate oltre i 200 m circa a partire dal mattino, possibili, deboli, temporaneamente anche in pianura, dove in giornata dovrebbe prevalere pioggia debole. Sulla costa prevalenza di piogge deboli o moderate ma sarà possibile qualche fase di neve con Bora moderata in giornata, più sostenuta la sera.

Martedì 13 febbraio: fino al mattino sarà ancora possibile debole neve sul Carso. Non si esclude ghiaccio al suolo