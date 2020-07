Allerta meteo: in arrivo temporali e Bora

La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla. Dalle 18 di oggi, lunedì 6 luglio, alle 12 di martedì sono previsti temporali forti e Bora su tutto il Friuli Venezia Giulia.

Situazione attuale

Sulla regione è presente un promontorio anticlonico, ma in serata arriverà un veloce fronte freddodalla Germania, che passerà poi nella notte, dirigendosi sull'Adriatico. Domani affluiranno correntisecche e fresche nord-orientali.

Previsioni meteo

Dal tardo pomeriggio e in serata di oggi lunedì, dapprima sui monti esuccessivamente anche sulle altre zone, saranno probabili dei temporali con piogge abbondanti,localmente anche intense. Possibile qualche temporale forte. In serata e nella notte possibiliraffiche di vento forte in genere da nord. In seguito soffierà Bora da sostenuta a forte, specie sullacosta.Martedì mattina rapido miglioramento, a partire dalla zona montana e soffierà Bora da sostenuta aforte sulla costa. In giornata tempo stabile e Bora in attenuazion