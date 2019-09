Ancora Bora: le previsioni per domani

giovedì 19 settembre - Su pianura e costa cielo sereno con aria secca e Bora in genere moderata in pianura, sostenuta lungo la costa, specie al mattino. Sui monti cielo in genere poco nuvoloso, salvo qualche maggiore annuvolamento locale e temporaneo;

venerdì 20 settembre - Cielo sereno, sulla costa soffierà Bora moderata; l'aria sarà secca e la giornata piuttosto fresca.

sabato 21 settembre - Su pianura e costa sereno, sui monti in genere poco nuvoloso. Venti di brezza.

Meteo Osmer