Massime oltre i 20 gradi e sole, il meteo per domenica 27 ottobre

Per la giornata di domani 27 ottobre l'Osmer Fvg prevede cielo sereno, con temperature ancora al di sopra della media del periodo, specie le massime. Venti deboli di brezza. In serata atmosfera un più umida, con possibile formazione di foschie o nebbie sulla bassa pianura.

Lunedì ancora sole

Per il primo giorno della settimana è previsto al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile con possibili foschie o nebbie in pianura, poi in giornata sarà probabile un progressivo aumento della nuvolosità su tutte le zone. Le temperature inizieranno a calare di qualche grado, specie nei valori massimi.

Martedì torna il maltempo

Nella giornata del 29 ottobre invece l'Osmer prevede un peggioramento con cielo coperto e probabili piogge sparse e intermittenti in genere moderate, probabilmente più abbondanti sulla costa. In giornata inizierà a soffiare Bora, moderata in pianura, forte sulla costa specie dalla sera, con raffiche intorno a 100 km orari. Temperature in calo. In serata sarà possibile qualche nevicata fino a 1000 metri circa sulle Alpi Giulie.