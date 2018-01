Possibili precipitazioni al mattino, miglioramento dal pomeriggio

Mercoledì 17 gennaio

Al mattino sarà probabile nuvolosità variabile, specie sulle zone orientali e sulla costa, con possibili precipitazioni in genere deboli: pioggia su pianura e costa e qualche debole nevicata specie verso la cresta di confine con l'Austria. Probabili foschie. In giornata miglioramento con cielo in prevalenza poco nuvoloso ma sulla cresta carnica saranno ancora possibili fasi di nuvolosità e nevischio. Soffierà vento da nord-ovest, sostenuto ad alta quota, moderato invece sulla costa.

Giovedì 18 gennaio

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con gelate sui monti ed in pianura; dal pomeriggio probabile aumento della nuvolosità. Soffieranno venti moderati da sud-ovest sulla costa, sostenuti specie verso sera in quota.

Venerdì 19 gennaio

Al mattino nuvolosità variabile, in giornata da nuvoloso a coperto con probabili precipitazioni, inizialmente sulle zone orientali. Neve fino a fondovalle sui monti.

Sabato 20 gennaio

Previsione incerta: più probabilmente coperto con precipitazioni sparse, da moderate a ovest ad abbondanti a est, specie al mattino. Possibili nevicate a quote basse. Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa.