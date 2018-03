Cielo coperto, probabili pioggia e neve

Lunedì 19 marzo

Cielo in genere coperto. Nella notte e al mattino saranno probabili deboli nevicate sui monti fino a fondovalle, mentre su pianura e costa potrà sia piovere che nevicare. Sul Carso probabili nevicate moderate con ghiaccio al suolo. Soffierà Bora moderata in pianura, forte sulla costa specie al mattino. Dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni a partire da pianura e costa.

Martedì 20 marzo

Cielo in genere variabile ma senza precipitazioni. Al mattino Bora sostenuta sulla costa, in attenuazione in giornata.

Mercoledì 21 marzo

Cielo in genere variabile con Bora sostenuta al mattino sulla costa, in attenuazione.

Giovedì 22 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso con vento da nord-est moderato. Farà più freddo.