Bel tempo anche domani: le previsioni per lunedì 19

lunedì 19 agosto - Cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti per la formazione di locale nuvolosità. In montagna al confine con il Cadore e con l'Austria sarà probabile qualche locale rovescio o temporale pomeridiano. Venti a regime di brezza

martedì 20 agosto - Su pianura e costa cielo sereno. Sui monti variabile per la formazione di nuvolosità pomeridiana; possibile qualche isolato temporale al confine con il Cadore. In pianura di pomeriggio farà caldo un po' più afoso dei giorni precedenti mentre sulla costa la brezza mitigherà la calura.

mercoledì 21 agosto - Evoluzione incerta. Più probabilmente fino al primo pomeriggio avremo cielo sereno o poco nuvoloso con caldo afoso in pianura e brezza sulla costa. Dal pomeriggio nuvolosità variabile con probabili temporali sparsi, più probabili in montagna ma possibili anche su pianura e costa; soffierà Bora, anche sostenuta verso sera, vento da nord in pianura.

meteo Osmer