Bora forte fino a 120 chilometri orari, le previsioni per giovedì 26 marzo

Bora: raffiche anche oltre i 120 km orari

Giovedì 26 marzo, secondo le previsioni Osmer, cielo da nuvoloso a coperto con Bora sostenuta in pianura, forte o molto forte sulla costa con raffiche anche oltre i 120 km orari a Trieste. Possibile qualche debole precipitazione più probabile sui monti con neve oltre i 400 m circa; possibile nevischio sul Carso.

Cielo nuvoloso e Bora moderata

Venerdì 27 marzo su tutta la regione cielo in prevalenza nuvoloso; soffierà Bora moderata in pianura, forte al mattino sulla costa, sostenuta durante il giorno. Temperature in aumento.

Cielo variabile

Sabato 28 marzo cielo da poco nuvoloso a variabile per velature in quota, vento in deciso calo e temperature massime in ulteriore aumento.

