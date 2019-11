Bora moderata e cielo variabile: le previsioni per martedì 26 novembre

La regione sarà interessata, fino a martedì sera, da un promontorio anticiclonico con correnti nord-occidentali in quota, che a tratti però saranno un po' più umide. Mercoledì arriverà un veloce fronte atlantico che darà origine ad una depressione sul Golfo di Trieste

Martedì 26 novembre

Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, con probabili nubi basse sul Tarvisiano e Bora moderata sulla costa, poi in attenuazione. In giornata da poco nuvoloso a variabile, con probabile aumento della nuvolosità in serata.

Mercoledì 27 novembre: in arrivo possibili mareggiate

Al mattino probabile cielo nuvoloso con bassa probabilità di precipitazioni, in giornata e soprattutto in serata piogge da moderate ad abbondanti, anche intense e temporalesche su pianura e costa orientali. Nevicate in quota oltre i 1600-1800 m circa. Sulla costa in serata soffierà vento da sud sostenuto, con possibili mareggiate e acqua alta.

Giovedì 28 novembre

Di notte e al mattino coperto con piogge residue specie ad est, Libeccio moderato sulla costa. In giornata miglioramento con schiarite, specie a ovest. In serata possibili foschie o nebbie in pianura.

Venerdì 29 novembre

Cielo variabile con possibile foschie o nebbie notturne in pianura.