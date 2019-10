Bora sostenuta al mattino, in calo nel pomeriggio: le previsioni per domani

Venerdì 1 novembre - Al mattino cielo in genere sereno con Bora da moderata a sostenuta sulla costa; nel fondovalle Tarvisiano nebbie o nubi basse. Temperature minime in deciso calo in pianura e nelle valli. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso su tutta la regione con Bora moderata sulla costa.

Sabato 2 novembre - Al mattino cielo coperto, variabile nel Tarvisiano; dal pomeriggio cielo coperto ovunque con deboli piogge sparse che in serata si intensificheranno ed estenderanno a tutta la regione. Nella notte verso domenica piogge abbondanti.

Domenica 3 novembre - Cielo in genere coperto, vento da sud sostenuto sulla costa; piogge complessivamente abbondanti sulla costa, intense sul resto della regione, molto intense sulle Prealpi Giulie. Probabili anche temporali con piogge localizzate intense, specie su pianura e colli orientali, ma possibili anche fasi di tempo migliore su pianura e costa intorno a metà giornata. Temperature in aumento.

Meteo Osmer