Bora sulla costa, il meteo per domani

mercoledì 11 settembre

Su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento sui monti. Non è del tutto esclusa qualche isolata e breve pioggia di pomeriggio verso il Cadore. Su costa e zone orientali soffierà Bora moderata.

giovedì 12 settembre

Cielo in prevalenza sereno, con possibili locali e modesti annuvolamenti sui monti. Di mattina sulla costa soffierà Borino che in giornata dovrebbe girare in brezza specie verso Lignano e Grado.

venerdì 13 settembre

Cielo in prevalenza sereno con venti di brezza.