Borino al mattino, dalla sera Bora forte: le previsioni per domani

giovedì 5 settembre - Su pianura e costa bel tempo con cielo in prevalenza sereno e temperature massime in aumento. Sui monti al mattino sereno, nel pomeriggio variabile. Sulle Dolomiti e al confine con l'Austria non è esclusa del tutto qualche locale breve pioggia nel tardo pomeriggio sera. Sulla costa soffierà Borino al mattino, brezza nel pomeriggio. Dalla sera e nella notte Bora anche forte.

venerdì 6 settembre - Al mattino da poco nuvoloso a variabile con Bora da sostenuta a forte sulla costa, moderata in pianura. Nel pomeriggio in prevalenza nuvoloso o coperto con Bora moderata sulla costa e probabili piogge sparse e intermittenti in genere deboli o al più moderate. Possibili deboli nevicate sulle cime oltre i 2600 metri. Temperature in calo.

sabato 7 settembre - Evoluzione incerta con scenari diversi. Più probabilmente avremo variabilità con possibili rovesci e temporali alternati a fasi di tempo migliore. Al mattino soffierà Bora.