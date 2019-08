Borino sulla costa: le previsioni per venerdì 30 agosto 2019

venerdì 30 agosto - Prevalenza di cielo variabile con Borino sulla costa e temperature ancora alte per il periodo; dal pomeriggio possibile qualche rovescio o temporale sui monti, da non escludere, isolato, anche sulle zone pianeggianti. Sulla costa potrebbe anche prevalere cielo poco nuvoloso; tempo più stabile dopo il tramonto.

sabato 31 agosto - Su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso con Borino sulla costa e farà molto caldo per il periodo. Sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, variabile dal pomeriggio con probabili rovesci e temporali locali, da non escludere isolati anche in pianura e sul Carso. Tempo più stabile dopo il tramonto.

domenica 1 settembre - Su pianura e costa cielo in genere sereno e caldo afoso con venti di brezza. Sui monti bel tempo in mattinata, mentre dal pomeriggio sia avrà variabilità con la possibilità di qualche locale rovescio o temporale nel pomeriggio-sera. Temperature ancora ben superiori alla norma.

meteo Osmer