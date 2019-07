Caldo afoso: le previsioni per giovedì 25 luglio 2019

giovedì 25 luglio - Su tutta la regione cielo in prevalenza sereno con probabili velature, caldo afoso e venti a regime di brezza. Nel pomeriggio sarà probabile la formazione di nuvolosità locale sulla zona montana, con possibili rovesci e temporali, più probabili sulle zone occidentali verso il Cadore e sulle Dolomiti. Non sarà del tutto escluso che in serata qualche temporale dalle Alpi possa lambire anche la pianura.

venerdì 26 luglio - Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, in giornata caldo molto afoso. Dal pomeriggio probabili temporali sulla zona montana, localmente anche forti, che in serata e nella notte successiva potranno poi interessare anche la pianura. Venti a regime di brezza, con tendenza poi a girare da sud sulla costa.

sabato 27 luglio - Evoluzione incerta, sarà probabile tempo instabile con cielo da poco nuvoloso a variabile, in giornata e soprattutto in serata temporali sparsi, localmente anche forti. Temperature in lieve calo.

meteo Osmer