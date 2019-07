Caldo e afa: arriva l'anticiclone africano

mercoledì 24 luglio - Su tutta la regione cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio sarà probabile la formazione di nuvolosità locale sui monti e non sarà del tutto escluso qualche rovescio o isolato temporale. Caldo con venti a regime di brezza, più afoso di giorno in pianura e durante la notte sulla costa.

giovedì 26 luglio - Su tutta la regione cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio sarà probabile la formazione di nuvolosità locale sulla zona montana, con possibili rovesci e temporali, più probabili sulle zone occidentali verso il Cadore e sulle Dolomiti. Caldo afoso con venti a regime di brezza.

venerdì 27 luglio - Cielo sereno o poco nuvoloso, con caldo molto afoso. Sulla zona montana al pomeriggio probabili temporali, che in serata potrebbero poi interessare anche la pianura.

meteo Osmer