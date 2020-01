Cielo coperto con foschie, le previsioni per mercoledì

Cielo coperto con foschie o nebbie

Mercoledì 15 gennaio, secondo Osmer, è previsto cielo poco nuvoloso sulle zone montane più interne. Dalla costa alle Prealpi cielo da variabile a nuvoloso, sulle zone orientali probabilmente anche coperto, con possibili foschie o nebbie, specie di notte ed al mattino. Su tutte le zone, tranne che sulla costa, localmente saranno possibili delle brinate notturne anche consistenti. Zero termico a 3000 m circa, ma con inversioni nei bassi strati.

Cielo nuvoloso, Borino in serata

Giovedì 16 gennaio sui monti cielo in prevalenza poco nuvoloso. Su pianura e costa al mattino sarà probabile ancora nuvolosità variabile con possibili foschie, in giornata miglioramento con cielo poco nuvoloso e sulla costa soffierà Borino, specie in serata.

Poco nuvoloso

Venerdì 17 gennaio su tutte le zone cielo in prevalenza poco nuvoloso. In serata, su pianura e costa probabilmente sarà più umido, con possibili foschie.