martedì 6 marzo: Cielo coperto con piogge moderate, specie di notte e al mattino e neve sui monti in genere oltre i 500 m circa, probabile anche sul Carso oltre i 300 m circa con Bora moderata a Trieste. Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno a cessare e il vento girerà a sud-ovest sulla costa e sarà più mite.

mercoledì 7 marzo: Cielo da nuvoloso a coperto con deboli piogge più probabili dal pomeriggio; deboli nevicate oltre gli 800 m circa più probabili dal pomeriggio.

giovedì 8 marzo: Precipitazioni residue di notte e primo mattino; poi di giorno schiarite e cielo in genere variabile con temperature miti in pianura, mentre in serata sarà possibile qualche nebbia.