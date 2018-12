Cielo coperto e deboli piogge: le previsioni per giovedì 6 dicembre 2018

giovedì 6 dicembre - Al mattino cielo coperto con possibili deboli piogge e qualche spruzzata di neve oltre i 700 m circa sulle Alpi e 1000 m Prealpi. Nel pomeriggio tempo migliore con cielo poco nuvoloso o variabile. In serata possibili nebbie in pianura.

venerdì 7 dicembre - Nuvolosità variabile; di notte e al mattino probabili foschie e possibili nebbie in pianura. Nella notte verso sabato piogge, neve in genere oltre i 1000 m circa. Zero termico in giornata a 3000 m in calo la sera a meno di 1500 m.

sabato 8 dicembre - Di notte e primo mattino cielo coperto con piogge moderate, più abbondanti sulla costa e a est, più deboli sui monti dove la quota neve sarà approssimativamente intorno ai 1200 circa sulle Prealpi e 800 m sulle Alpi. Vento da nord sostenuto sui monti e di Bora sulla costa. Già in mattinata il tempo migliorerà rapidamente a partire dalla Carnia, nel pomeriggio cielo variabile sulle Alpi, bel tempo su pianura e costa. Previsione incerta.