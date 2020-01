Cielo nuvoloso, le previsioni per il weekend

Cielo nuvoloso

Sabato 4 gennaio, secondo Osmer, di notte e al mattino, sulle zone occidentali della bassa pianura, sono possibili locali foschie o nebbie; sulla zona montana inversione termica. In giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso; dal pomeriggio-sera soffierà vento sostenuto da nord o nord-ovest sui monti in quota, con zero termico in calo, possibile qualche raffica sostenuta di vento anche a fondovalle.

Domenica e lunedì cielo sereno

Domenica 5 gennaio, cielo in prevalenza sereno, sui monti in quota soffierà vento sostenuto da nord o nord-ovest, specie al mattino, con zero termico in ulteriore calo; possibile qualche raffica sostenuta di vento anche a fondovalle. Sulla costa soffierà Bora moderata.

Lunedì 6 gennaio, sulla zona montana cielo in prevalenza sereno, su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile per la possibile formazione di nubi basse.