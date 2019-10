Cielo nuvoloso con foschie: le previsioni per giovedì

giovedì 17 ottobre - Su pianura, costa e Tarvisiano cielo in genere poco nuvoloso, in Carnia e sulle Prealpi variabile. Di notte e al mattino probabili foschie e possibili nebbie, specie in pianura e nelle valli.

venerdì 18 ottobre - Cielo da variabile a nuvoloso con foschia; possibili anche nebbie di notte e al mattino. Tempo probabilmente migliore nel Tarvisiano e verso il Cadore.

sabato 19 ottobre - Sui monti cielo in prevalenza coperto con piogge sparse moderate e vento sostenuto in quota; in pianura cielo in prevalenza nuvoloso con possibili piogge sparse in genere deboli o moderate. Sulla costa variabile con vento da sud moderato.

Meteo Osmer