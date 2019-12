Cielo nuvoloso, le previsioni per il weekend

Cielo poco nuvoloso

Sabato 14 dicembre, secondo Osmer, cielo in prevalenza poco nuvoloso, variabile al mattino sui monti con nebbie e nubi basse sul Tarvisiano e in Valcellina. Probabile formazione di ghiaccio al suolo specie sulle zone innevate nelle ore notturne.

Cielo nuvoloso, possibile qualche pioviggine nel weekend

Domerica 15 dicembre di prima mattina cielo poco nuvoloso con foschie e qualche banco di nebbia in pianura; in giornata nubi basse su pianura e costa e forse qualche pioviggine, mentre sulle Alpi il tempo sarà migliore. Temperature molto miti in quota con zero termico a 3000 m.

Lunedì 16 dicembre cielo da nuvoloso a coperto per nubi basse; possibile qualche pioviggine a est. Foschie e qualche banco di nebbia.