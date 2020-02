Cielo nuvoloso, le previsioni per lunedì 24 febbraio

Cielo nuvoloso

Lunedì 24 febbraio, secondo le previsioni meteo Osmer, cielo da poco nuvoloso a variabile. Di notte possibili foschie o nebbie in pianura e nelle valli; temperature piuttosto miti di giorno. Zero termico ancora a quote superiori i 2000 m.

Martedì e mercoledì pioggia

Martedì 25 febbraio tempo umido con cielo in genere coperto, foschie, pioviggini e possibili locali nebbie. In giornata piogge in genere deboli, più probabili sulle Prealpi e ad est, dove potranno essere più continue. Nel Tarvisiano tempo in genere migliore con aria meno umida e nuvolosità variabile.

Mercoledì 26 febbraio cielo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni in genere moderate ovest, abbondanti ad est, alternate a fasi di tempo migliore. Quota neve oltre 700 m circa. Al mattino probabili anche locali nebbie, mentre in giornata e in serata soffieranno venti da moderati a sostenuti. Possibile anche qualche temporale.