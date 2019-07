Sole e qualche nuvola: le previsioni per mercoledì 17 luglio 2019

mercoledì 17 luglio - Cielo poco nuvoloso per velature in quota; di pomeriggio sui monti saranno probabili annuvolamenti e qualche locale rovescio o temporale specie su Alpi e Prealpi Carniche; non si esclude che qualche temporale possa interessare, verso sera, anche la pedemontana e l'alta pianura. Venti a regime di brezza.

giovedì 18 luglio - Su tutta la regione nuvolosità variabile con probabili rovesci o temporali sparsi sui monti, possibili anche in pianura e, più marginalmente, sulla costa. Saranno comunque presenti ampie e lunghe fasi soleggiate. Al mattino soffierà Bora moderata sulla costa, poi dal pomeriggio brezza.

venerdì 19 luglio - Cielo da poco nuvoloso a variabile e saranno possibili locali temporali. Venti a regime di brezza.

meteo Osmer