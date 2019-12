Cielo sereno, Bora forte al mattino: le previsioni per martedì 3 dicembre

Cielo sereno, Bora forte al mattino

Martedì 3 dicembre, secondo Osmer, ci aspetta bel tempo con cielo sereno, tranne che nel Tarvisiano dove sarà probabile cielo variabile ed il ristagno di nebbia o di nubi basse. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora forte al mattino, poi moderata, con raffiche nuovamente un po' più sostenute in serata. Temperature in calo, con probabili gelate anche in pianura nelle ore notturne.

Cielo sereno mercoledì e giovedì

Tempo stabile con cielo sereno, mercoledì 4 dicembre, tranne che nel Tarvisiano dove sarà probabile ancora cielo variabile ed il ristagno di nebbia o di nubi basse. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora sostenuta al mattino, poi moderata. Probabili gelate anche in pianura nelle ore notturne.

Tempo stabile con cielo sereno anche giovedì 5 dicembre. Zero termico oltre i 3000 m, con marcate inversione nei bassi strati. Possibili foschie sulla bassa pianura in serata.