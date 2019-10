Cielo sereno, Bora solo al mattino: le previsioni per martedì 8 ottobre

martedì 8 ottobre - Sulle zone occidentali di primo mattino possibili locali nubi basse, poi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Sulle zone orientali e sulla costa cielo sereno. In montagna cielo da poco nuvoloso a variabile con più nubi eventualmente sulle Prealpi. Sulla costa al mattino soffierà Bora moderata, nel pomeriggio brezza.

mercoledì 9 ottobre - Sui monti cielo in prevalenza coperto, in pianura nuvoloso, sulla costa da poco nuvoloso a variabile. Dal pomeriggio deboli piogge sparse sulle Prealpi e in Carnia. Dalla sera piogge diffuse su tutta la regione deboli o moderate ad ovest, più abbondanti ad est. Sulla costa nel pomeriggio soffierà vento da sud.

giovedì 10 ottobre - Su pianura e costa al mattino cielo nuvoloso e sulla fascia orientale sarà ancora possibile qualche rovescio o temporale; in montagna cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio miglioramento con cielo ovunque poco nuvoloso. A tratti sulla costa potrebbe soffiare Bora.

meteo Osmer