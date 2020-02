Cielo sereno, Borino sulla costa: le previsioni per il weekend

Cielo sereno, Borino sulla costa

Sabato 8 febbraio, secondo Osmer, cielo in prevalenza sereno, con probabili velature nel pomeriggio-sera. Al mattino sarà possibile lieve Borino sulla costa, poi in calo.

Cielo nuvoloso

Domenica 9 febbraio al mattino sarà probabile cielo da poco nuvoloso a variabile, con maggiore presenza di sole sulle zone alpine più interne; in giornata aumento della nuvolosità, specie su pianura e costa orientali e sulle Prealpi Giulie. In serata possibili foschie in pianura.

Pioggia

Lunedì 10 febbraio sulla zona montana cielo nuvoloso con possibili deboli precipitazioni, neve oltre gli 800 m circa. Su pianura e costa in prevalenza coperto con piogge sparse e probabili foschie o nebbie in serata. Le precipitazioni saranno in genere deboli sul Pordenonese ed in Carnia, moderate sulle zone orientali. Sulla costa vento da sud o sud-ovest moderato.