Cielo sereno, caldo il pomeriggio: le previsioni per lunedì 10 giugno

Un promontorio di alta pressione mantiene tempo stabile sulla nostra regione, mentre una saccatura atlantica si avvicina lentamente e temporaneamente all'Italia nordoccidentale con un flusso di aria più umida ed instabile da sud-ovest.

Lunedì 10 giugno

Cielo in prevalenza poco nuvoloso per velature ad alta quota e per qualche annuvolamento pomeridiano sui monti, associato eventualmente a qualche isolato rovescio o temporale. Farà caldo di pomeriggio. Venti a regime di brezza.

Martedì 11 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso. Sarà possibile qualche annuvolamento e qualche isolato temporale, specie sui monti di pomeriggio ma non escluso anche su altre zone. Venti a regime di brezza.

Mercoledì 12 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio possibile qualche isolato temporale sui monti. Venti di brezza.

Giovedì 13 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio possibili annuvolamenti locali sui monti con qualche rovescio o temporale. Venti di brezza.