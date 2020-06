Cielo sereno, le previsioni per martedì 23 giugno

Cielo sereno

Martedì 23 giugno, secondo le previsioni Osmer, cielo sereno su tutta la regione con venti di brezza; nel pomeriggio in pianura farà caldo e sui monti potrà esserci qualche annuvolamento locale e in serata qualche breve pioggia locale. Vento moderato da nord in quota.

Cielo nuvoloso

Mercoledì 24 giugno al mattino nuvolosità variabile, più consistente sulle Prealpi Carniche. In giornata cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti dove saranno possibili locali rovesci e qualche temporale. Temperature massime in calo rispetto ai giorni precedenti.

Cielo da poco nuvoloso a variabile

Giovedì 25 giugno s u pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile, sui monti nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi. Non si esclude che qualche temporale possa interessare anche la pianura.