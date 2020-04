Cielo sereno: le previsioni per sabato 18 aprile

Cielo sereno

Sabato 18 aprile, secondo le previsioni Osmer, su pianura e costa avremo cielo sereno o poco nuvoloso per velature in quota, sui monti da poco nuvoloso a variabile. Sulle Alpi non è del tutto escluso qualche locale rovescio pomeridiano. Venti a regime di brezza. Di notte possibili locali nebbie sulle località più vicine al Veneto.

Cielo sereno, Bora in serata

Domenica 19 aprile cielo da poco nuvoloso su pianura e costa a variabile sui monti. Dal pomeriggio sarà probabile qualche locale rovescio o temporale sui monti, possibile anche in pianura in serata e nella notte su lunedì. Sulla costa soffierà brezza sostenuta. In serata entrerà Bora.

Cielo coperto e Bora forte

Lunedì 20 aprile al mattino cielo in prevalenza coperto, dal pomeriggio nuvoloso o variabile. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa, anche forte a Trieste.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.