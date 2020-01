Cielo sereno nel weekend

Cielo sereno, Borino in serata

Sabato 11 gennaio, secondo Osmer, è previsto su tutta la regione cielo in prevalenza sereno, ma al mattino saranno possibili nubi basse e foschia nel Tarvisiano, poi in dissolvimento. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Borino, specie in serata. Le temperature massime su pianura e costa saranno piuttosto miti per il periodo.

Cielo sereno, Bora moderata al mattino

Bel tempo con cielo sereno per domenica 12 gennaio, fatto salvo che al mattino nel Tarvisiano saranno possibili nubi basse e foschia, poi in dissolvimento. Sulla costa e sulle zone orientali al mattino possibile ancora Bora moderata, poi in calo.

Cielo sereno

Lunedì 13 gennaio tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per possibili velature; mite in quota con zero termico a 3000 m circa, ma con inversioni termiche nei bassi strati.