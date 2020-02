Cielo variabile, pioggia in serata: le previsioni per il weekend

Cielo variabile, pioggia in serata

Sabato 29 febbraio nuvolosità variabile su tutta la regione; sulla costa e in quota sui monti soffierà vento moderato da sud o sud-ovest in intensificazione dal pomeriggio. Dalla tarda sera precipitazioni.

Domenica e lunedì cielo coperto, pioggia

Domenica 1 marzo cielo coperto con precipitazioni moderate a ovest, abbondanti a est, più intense sulle Prealpi Giulie; quota neve in genere sugli 800-1000 m, vento da sud moderato sulla costa. Dal pomeriggio le precipitazioni si attenueranno a iniziare da ovest e dalla sera cesseranno anche a est e sarà possibile qualche nebbia in pianura.

Lunedì 2 marzo cielo da nuvoloso a coperto con piogge in genere moderate, più probabili e diffuse dal pomeriggio. Quota neve in genere indicativamente oltre i 1000-1200 m circa. Nella notte verso martedì precipitazioni abbondanti. Di notte e al mattino non dovrebbe piovere e in pianura saranno possibili nebbie.