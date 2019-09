Farà più caldo: le previsioni per martedì 10 settembre

Una goccia fredda si porterà nei prossimi giorni dalla Gran Bretagna all'Algeria, determinando mercoledì l'afflusso di correnti orientali al suolo sulla nostra regione, mentre in quota prevarrà aria piuttosto secca che favorirà la stabilità atmosferica anche nei giorni successivi.

Martedì 10 settembre

Cielo in genere poco nuvoloso, in prevalenza per velature in quota. Possibile qualche nube bassa o qualche annuvolamento pomeridiano specie sui monti. Venti di brezza e dalla tarda sera probabile Bora moderata sulla costa. Temperature massime in aumento.

Mercoledì 11 settembre

Giovedì 12 settembre

Venerdì 13 settembre