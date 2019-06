Temperature elevate e brezza sulla costa, le previsioni per lunedì 1 luglio

Per la giornata di domani lunedì 1 luglio si prevede cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura in quota. Caldo un po' più afoso in pianura di pomeriggio mentre sulla costa la brezza mitigherà la calura, specie a Trieste. Sulle zone più occidentali di Alpi e Prealpi Carniche non è escluso qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano.

Martedì 2 luglio

Per il secondo giorno di luglio in montagna troveremo nuvolosità variabile, su pianura e costa in genere sereno o poco nuvoloso. Sui monti saranno probabili locali rovesci e temporali, possibili isolati anche in pianura e con probabilità molto bassa sulla costa. Caldo un po' afoso in pianura di pomeriggio mentre sulla costa la brezza mitigherà la calura. In serata potrebbe entrare Bora sulla costa.

Mercoledì 3 luglio

Infine per il 3 luglio cielo da poco nuvoloso a variabile. Sui monti possibile qualche locale breve rovescio pomeridiano. Sulla costa soffierà Borino che nel pomeriggio tra Lignano e Grado girerà di brezza.