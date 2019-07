Borino sulla costa, le previsioni del tempo per domani

Nella notte tra mercoledì e giovedì non si esclude qualche locale pioggia o temporale. In mattinata probabile tempo più stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e Borino sulla costa. Dal pomeriggio variabilità con probabili locali rovesci o temporali sui monti, possibili poi anche in pianura e, più marginalmente, sulla costa. Venti a regime di brezza.

Venerdì 19 luglio

Per la giornata che anticipa il fine settimana avaremo su tutta la regione di mattina cielo sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio variabilità sui monti con probabili locali rovesci o temporali, possibili poi anche sulla pedemontana. Venti a regime di brezza.

Sabato 20 luglio

Nella mattina di sabato 20 luglio su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso. Di pomeriggio annuvolamenti e qualche temporale sui monti.