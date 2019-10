Temperature in calo e cielo variabile, il meteo per domani

Per la giornata di domani lunedì 28 ottobre l'Osmer Fvg prevede al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile con possibili foschie o nebbie in pianura, poi sarà probabile un progressivo aumento della nuvolosità su tutte le zone. Le temperature inizieranno a calare di qualche grado, specie nei valori massimi. Dalla serata sarà possibile qualche debole pioggia, specie sui monti.

Martedì pioggia e deboli nevicate in montagna

Cielo in prevalenza coperto con piogge sparse intermittenti in genere deboli o moderate, probabilmente un po' più abbondanti su pianura e costa orientali. Dalla sera soffierà Bora, moderata in pianura, forte sulla costa, con raffiche intorno a 100 km orari nella notte a Trieste. Sui monti in serata sarà possibile qualche nevicata oltre i 1200-1400 m circa, specie sulle Alpi Giulie. Temperature in calo.

Mercoledì 30 ottobre inizia l'autunno?

Infine per la penultima giornata del mese di ottobre, al mattino l'Osmer prevede probabile nuvolosità residua, poi un deciso miglioramento con cielo poco nuvoloso. Soffierà Bora moderata, forte sulla costa, con raffiche al mattino anche oltre 100 km orari. Farà più freddo